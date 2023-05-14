جوارديولا يتحدث عن مستقبل جوندوجان مع مانشستر سيتى وإصابة رودرى

أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، على أداء لاعبه الألماني إلكاي جوندوجان، متمنيًا بقاءه في الفريق الموسم المقبل.

وقاد جوندوجان فريقه مانشستر سيتي، للفوز على إيفرتون بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين لـ “السيتيزنز”.

وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام شديد من برشلونة الإسباني، لضمه في الموسم المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لا أحد يعرف ما سيحدث بخصوص مستقبله، ربما سيبقى، أتمنى ذلك".

وأضاف: "لقد أظهر مجددًا جودته والتزامه، لديه دفعة قوية، أمام ليدز يونايتد وأمام إيفرتون اليوم، كان هو اللاعب نفسه، لا أتحدث فقط عن تسجيل الأهداف".

وعن لاعبه رودري وخروجه من المباراة عارجًا، قال: "لا توجد أزمة وسيكون جاهزًا لمباراة الأربعاء أمام ريال مدريد".

واختتم: “نحتاج الآن لفوزين فقط للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي”.