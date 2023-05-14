عبدالظاهر: التعاونيات ماضيها مشرف فى العالم وهى للأغنياء قبل الفقراء

قال محمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، النائب السابق لرئيس النيابة الإدارية إن التعاونيات ماضيها مشرف فى العالم ولم توجد للفقراء، فقط، إنما هي للأغنياء قبل الفقراء وجاءت فى أوروبا لمواجهة البطالة فى القرن ال18 وال 19.

وأضاف عبد الظاهر خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي اليوم، ان التعاونيان جاءت لحل المشكلات ومسايرة احتياجات المجتمع، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار كان يعدل كل 6 شهور، لكن تشريعات التعاونيات لم تعدل منذ ٥٠ سنة.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.