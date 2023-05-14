الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالظاهر: التعاونيات ماضيها مشرف فى العالم وهى للأغنياء قبل الفقراء

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، النائب السابق لرئيس النيابة الإدارية إن التعاونيات ماضيها مشرف فى العالم ولم توجد للفقراء، فقط، إنما هي للأغنياء قبل الفقراء وجاءت فى أوروبا لمواجهة البطالة فى القرن ال18 وال 19.

وأضاف عبد الظاهر خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي اليوم، ان التعاونيان جاءت لحل المشكلات ومسايرة احتياجات المجتمع، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار كان يعدل كل 6 شهور، لكن تشريعات التعاونيات لم تعدل منذ ٥٠ سنة.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين  قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.

محمد عبد الظاهر الاتحاد العام للتعاونيات التعاونيات اوروبا مواجهة البطالة قانون الاستثمار

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

وزير التعليم: نعمل على مواكبة التغيرات العالمية فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة