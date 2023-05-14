جامعة أسيوط تشهد فعاليات نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي "MOIC"

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد 14مايو 2023، انطلاق فاعليات المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) فى نسخته السادسة.



وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والمشرف العام على النشاط، والدكتور محمد العدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الحسن خيرى، والدكتور محمد عبد الناصر المشرفين الأكاديميين على النشاط.



بحضور العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والسفير عبد الفتاح عز الدين سفير مصر السابق بشنغهاي - الصين، والدكتور رحمت أمينج لاسيم نائب السفير الإندونيسي بمصر، سودرا سونو المستشار الثقافى لسفارة إندونيسيا، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس معهد الإذاعة والتلفزيون، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف بأسيوط، إلى جانب نخبه من رجال الدين والسياسة بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط وجامعه الازهر.



وفى مستهل كلمته أشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى حرص إدارة الجامعة على وضع الأنشطة الطلابية في قمة أولويات استراتيجيتها؛ من أجل بناء شخصية متكاملة وواعيه فكرياً وعلمياً وثقافياً وإنسانياً، مع توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب وفتح آفاق جديدة تعمل على صقل قدراتهم وإمكانياتهم وخبراتهم التى اكتسبوها طوال دراستهم الجامعية, مؤكدا أن الجامعة مهتمة بإعداد طلاب الجامعة لان يكونوا قادة المستقبل، موضحا أهمية نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، الذى يعد نشاطا توعويا مفتوحاً لكافة طلاب الجامعة، ويسهم في بناء وتكوين طالب ملم بالقضايا التي تمس العالم، موجهاً تحية شكر وامتنان لضيوف الجامعة وذلك لمشاركتهم؛ وحرصهم على دعم وتشجيع أبناء الجامعة من شباب مصر.



ومن جانبه أشاد الدكتور أسامة الأزهري، بالجهد المبذول من طلاب نموذج المحاكاة والأداء المتميز الدقيق، والوعي العميق بمشكلات العالم الإسلامي، كما يدل على قدرة الشباب على الاستدامة و تكرار النجاح لأعوام متعددة، وذلك نتيجة مجهود وحب للعمل حتى يخرج هذا النموذج المشرف فى صورته المتميزة، مؤكداَ على ما توفره جامعة أسيوط العريقة من سبل دعم ورعاية وإمكانيات لأبنائها الطلاب، مشيداَ بقدرة طلاب النموذج على الإلمام بمواقف الدول بالقضايا والأطروحات الهامة، مما يؤكد على قدرة الشباب المصري وموهبتهم وقدرتهم على الإدارة والتألق وفهم الطاقة التى تستطيع صناعة مستقبل يليق بوطننا العظيم.





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