تفاصيل فيديو قيام قائد سيارة أجرة بأفعال خادشة للحياء بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يظهر خلاله قائد سيارة أجرة يقوم بأفعال خادشة للحياء بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام سائق تاكسى أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالاصطدام به دون قصد والاعتذار له وقيامه بالتعدى عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها تبين أنه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.