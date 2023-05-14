وزير الخارجية والمبعوث الأممى يبحثان تطورات القضية السورية

في اتصال هاتفي..

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن أن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، من جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، والذي يأتي في ظل استمرار التشاور بين الجانبين حول سبل التعامل مع الأزمة السورية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المقبلة.

وتناول اتصال شكري وبيدرسون القرار الأخير بشأن تطورات الوضع في سوريا الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في 7 مايو الجاري، وما تناوله القرار من استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وبحث الاتصال تشكيل لجنة وزارية بعضوية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية؛ لمتابعة تنفيذ بيان عمان والتواصل المباشر مع الحكومة السورية لتحقيق تلك الغاية.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به الدول العربية حالياً نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وهو ما يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا والشركاء الدوليين؛ لتضافر الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

من جانبه، شدد المبعوث الأممي على التطلع للعمل بشكل وثيق مع اللجنة الوزارية العربية للدفع نحو الحل المتدرج للأزمة السورية، ومجدداً كامل تقديره لدور مصر الداعم؛ لتحقيق تلك الغاية وللتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة.

وتم الاتفاق على استمرار العمل بشكل مشترك، والتنسيق خلال الفترة المقبلة.