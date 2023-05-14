أحمد راغب: الآراء حول مجابهة التمييز فاقت التوقعات ونحتاج لمزيد من الجلسات

قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إنه سيراجع مع الأمانة الفنية للحوار الوطني، إمكانية عقد جلسات أخرى لأن الأمر فاق التوقعات، والجميع قدم مقترحات وأفكارًا محددة تحتاج للمزيد من الوقت.

وأضاف في ختام جلسة القضاء على التمييز، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن مفهوم التمييز في الدستور واضح، وهو أن التمييز أي استثناء أو معاملة خاصة على تمتع المواطنين بالحقوق العامة، وهو مرتبط مبدأ المساواة والمواطنة، وأن الدولة المدنية تتعامل مع مواطنيها بشكل متساوٍ.

وأكد أن التمييز ليس مصطلحًا غربيًا يحتاج لتمصير، وأن التمييز عرفه الدستور بشكل واضح، نص أن الحقوق اللصيقة بالمواطن لا تقبل الانتقاص والتعطيل.

وطالب جميع المشاركين في الجلسة بتسليم مداخلاتهم مكتوبة، لإدارة الحوار، وختم: "تحيا مصر باحترام حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب ومناهضة التعذيب".