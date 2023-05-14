الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد راغب: الآراء حول مجابهة التمييز فاقت التوقعات ونحتاج لمزيد من الجلسات

أحمد راغب
أحمد راغب

قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إنه سيراجع مع الأمانة الفنية للحوار الوطني، إمكانية عقد جلسات أخرى لأن الأمر فاق التوقعات، والجميع قدم مقترحات وأفكارًا محددة تحتاج للمزيد من الوقت.

وأضاف في ختام جلسة القضاء على التمييز، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن مفهوم التمييز في الدستور واضح، وهو أن التمييز أي استثناء أو معاملة خاصة على تمتع المواطنين بالحقوق العامة، وهو مرتبط مبدأ المساواة والمواطنة، وأن الدولة المدنية تتعامل مع مواطنيها بشكل متساوٍ.

وأكد أن التمييز ليس مصطلحًا غربيًا يحتاج لتمصير، وأن التمييز عرفه الدستور بشكل واضح، نص أن الحقوق اللصيقة بالمواطن لا تقبل الانتقاص والتعطيل.

وطالب جميع المشاركين في الجلسة بتسليم مداخلاتهم مكتوبة، لإدارة الحوار، وختم: "تحيا مصر باحترام حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب ومناهضة التعذيب".

الحوار الوطنى أحمد راغب القضاء على التمييز

مواد متعلقة

عبدالفتاح يحيى: التمييز موجود فى مناهج التعليم منذ الصغر

المصريين الأحرار: نريد الوصول لقانون دستورى يليق بمستقبل مصر والجمهورية الجديدة

حزب الحرية يؤيد القائمة المغلقة المطلقة ويطالب بزيادة مقاعد النواب لـ700 عضو

تفاصيل بروتوكول تعاون بين العلاج الطبيعي و"صحة الدقهلية" لحماية الأطفال المبتسرين

محمد الباز ينعى محمود بكرى: كان مصدرًا للأمل والتفاؤل

ثروت الزينى: تراجع أسعار الدواجن 7% والبيض 12%

الباز: المشكلة الاقتصادية ليست سرمدية

محمد الباز للخارجين بعفو رئاسى: اغتنموا الفرصة ولا داعى لمظلومية زائفة

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

وزير التعليم: نعمل على مواكبة التغيرات العالمية فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة