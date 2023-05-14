الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائب علاء جاد لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطنى طفرة ديمقراطية فى الحياة السياسية

النائب علاء جاد
النائب علاء جاد

قال النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، خلال حواره مع الدستور على هامش أولى جلسات الحوار الوطني، التي دارت حول مناقشة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن جلسات الحوار الوطني جمعت الأحزاب السياسية، المنظمات السياسية، منظمات حقوق الإنسان ونقابات عمالية وغيرها، لافتا إلى أن شعار الجلسات نحو الطريق للجمهورية الجديدة حقيقي، وليس مجرد شعار.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لسماحه بوجود الحوار الوطني والذي يعد نافذة تجمع كافة الآراء، خاصة الجهات التي كانت ليس لديها مساحة للتعبير عن آرائها، وما حدث هو طفرة ديمقراطية وطفرة في الحياة السياسية، مؤكدًا جلسات الحوار الوطني سيؤخذ بها توصيات، ومنها يتم عمل قانون يجمع كافة الآراء.

يأتي ذلك في ظل انعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرتان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

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