وكيل "تشريعية الشيوخ: الحوار الوطني فرصة للتجمع من أجل الجمهورية الجديدة

قال النائب فرج فتحي فرج، وكيل اللجنة التشريعية الدستورية بمجلس الشيوخ، إن جلسات الحوار الوطني لها مردود إيجابي على المواطن المصري، وهي فكرة ايجابية من الرئيس السيسي لنتحد ونعمل من أجل الوطن والمواطن المصري.

أضاف نائب الشيوخ، أن الحوار الوطني فرصة للتحاور والتشاور والتجمع حول مائدة واحدة لإصدار المخرجات اللازمة والهامة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع أنه لتحقيق هذا، فإن القيادة السياسية للدولة المصرية لديها اهتمام شديد لتتفيذ مخرجاته لما لها من اهمية جادة لصالح المواطن المصري.

وفيما يخص لجان حقوق الانسان، ان من اهم الموضوعات التي تمت مناقشتها موضوع التمييز وما يترتب عليه من انشاء مفوضية للتمييز وتحديدها بتشريعات قانونية خاصة انها محالة من مجلس النواب للجنه الشؤون التشريعية والدستورية ليتم تنفيذها.

يأتي ذلك في ظل أتعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.