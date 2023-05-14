عضو القومي لحقوق الإنسان: هناك مؤشرات إيجابية للحد من التمييز ونحتاج لتشريعات جديدة

قال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاعتراف بوجود مشكلة التمييز، هو أم مهم لحل المشكلة، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية مرتبطة بمحاولات الحد من التمييز، آخرها تبوأ المرأة لمناصب في القضاء.

ولفت خلال مشاركته في جلسة القضاء على التمييز، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إلى أن التمييز تحول لسلوك عام، نمارسه جميعا بغير إرادة، تمارسه الدولة في تشريعاتها، أو الأفراد والمجتمع، لذا مجابهته مسئولية جماعية تتطلب أن تشمل التوصيات حول أنها مسئولية مجتمعية.

وأردف أن التمييز جريمة اخلاقية وقانونية، لذا آلية مواجهة الجريمة الأخلاقية آليات متعدد مجتمعية يقوم بها الدولة والمجتمع المدني، وكذلك محتاجين قانون للمواجهة، ومحتاجين نشر ثقافة القانون، وحزمة تشريعات جديدة، لأن القوانين القديمة تحتاج إلى تنقية.