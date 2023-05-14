مانشستر سيتى يقترب من لقب الدورى الإنجليزى بثلاثية فى إيفرتون

خطا مانشستر سيتي خطوة مهمة، نحو تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي، بفوزه العريض على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة.

تقدم إلكاي جوندجان للسيتي في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من رياض محرز.

وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني لصالح السيتي سريعًا بالدقيقة 39، برأسية متقنة بعد عرضية من جوندجان.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية مانشستر سيتي، حيث عاد الألماني جوندوجان، ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 51، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي، حيث استطاع إسقاط الكرة ببراعة من فوق حائط لاعبي إيفرتون.

لاعبو مانشستر سيتي حافظوا على تقدمهم كذلك شباكهم نظيفة، ولجأ الإسباني بيب جوارديولا لإجراء التغييرات من أجل إراحة لاعبيه قبل المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 85 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه أرسنال الذي سيواجه برايتون بعد قليل ضمن منافسات ذات الجولة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 32 نقطة في المركز السابع عشر.

وصار مانشستر سيتي بحاجة إلى تحقيق 5 نقاط فقط من مبارياته الـ 3 المتبقية، لحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه بشكل رسمي، دون النظر إلى نتائج ملاحقه أرسنال.

تشكيل مانشستر سيتي.. تغييرات بالجملة من جوارديولا أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي، أكانجي

خط الوسط: فودين، رودري، جوندجان

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، محرز

وكان جوارديولا يفضل أن تلعب مباراة إيفرتون يوم السبت، ولكن مسابقة الأغنية الأوروبية التي تقام في وسط مدينة ليفربول في نفس اليوم، حالت دون ذلك، لأسباب أمنية