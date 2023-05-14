الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين عام أوبك: اضطرابات سوق النفط متوقعة في ظل التعقيدات المتشابكة للطاقة

الامين العام لمنظمة
الامين العام لمنظمة اوبك

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيض، الأحد، إن اضطراب سوق الطاقة يمكن أن يحدث إذا لم يتم التعامل مع التعقيدات المتشابكة للطاقة.

وأضاف الغيض، في تصريحات صحفية، المنظمة قادرة على لعب دور رئيسي في توفير الطاقة للعالم وخفض الانبعاثات، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية.

وأوضح أنه يجب أن يكون التركيز العامّ على الحدّ من الانبعاثات واستعمال جميع أنواع الوقود؛ إذ سيحتاج العالم إلى المزيد من الطاقة في العقود المقبلة، مع نمو السكان والاقتصادات.

وكتب الغيص، في مقال نشرته منصة "ذا غلوبال غوفرنانس بروجكت" (The Global Governance Project)- أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لمستقبل الطاقة المستدامة؛ فالطريق الصحيح لأحدهم قد لا يكون الطريق الصحيح للآخر.

وشدد أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" على أن تلبية هذا النمو، وضمان أمن الطاقة والوصول الميسور التكلفة، وخفض الانبعاثات العالمية بما يتماشى مع اتفاقية باريس، يتطلب جميع الطاقات والاستثمارات غير المسبوقة، مع التعاون لتحقيق انتقال عادل ودائم.

أوبك الأمين العام لأوبك النفط الطاقة الانبعثات الحرارية

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