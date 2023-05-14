الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.. جيسوس يقود الهجوم

أرسنال
أرسنال

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه، لمواجهة برايتون أند هاف ألبيون، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الإمارات"، معقل فريق “الجانرز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، فشهد قيادة البرازيلي جابريل جيسوس لخط الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بينجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل - كيران تيرني

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلا من: مات تيرنر - روب هولدينج - والتيرز - توماس بارتي - فابيو فييرا - إميل سميث رو - نيلسون - لياندرو تروسارد - إيدي نيكيتاه

ويحتل فريق أرسنال قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، فيما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 55 نقطة.

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