الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عصام شيحة: أطروحات الحوار الوطني جمعت كل الآراء حول مصلحة الوطن (فيديو)

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن انطلاقة الحوار الوطني قوية مثلت كل طوائف المجتمع وجمعت كل الأحزاب السياسية.

وأضاف شيحة، في تصريح لـ"الدستور" أن الأطروحات كانت تتمثل بقوة الرأي الجامعة بين مختلف الآراء والتي تتضمن المصلحة العليا للبلاد ومصلحة المواطن المصري.

وأوضح أن الأطروحات التي تضمنتها جلسات الحوار الوطني متمثلة في القائمة المطلقة والنسبية غير المشروطة، ولا بد من أن تصل إلى الرأي العام المصري، مشيرا إلى أن المواطن أهم ركيزة في العملية الانتخابية ولا بد من طرح جميع الآراء المطروحة لتقوية الأحزاب السياسية وبناء الدولة المدنية الحديثة، والتي يكون أهم اتفاقا عاما هو حول ما يدور حول الأولويات الخاصة بالمسيرة الانتخابية.

وأشار شيحة إلى أن توصيات الحوار الوطني ستكون محل تقدير من القيادة السياسية للدولة المصرية وستلقى استجابة سريعة لاستمرار الحوار الوطني.

يأتي ذلك في ظل انعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخرتان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس، من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

الحوار الوطنى مفوضية حقوق الإنسان المحامي عصام شيحة جلسات الحوار الوطني المسيرة الانتخابية

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