الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالرحمن راشد يعدد مظاهر التمييز فى مصر ويطالب بوضع حلول

اللواء عبدالرحمن
اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية الأسبق

عدَّد اللواء عبدالرحمن راشد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أشكال التمييز بين المواطنين في الدولة المصرية، مطالبًا بوضع حل لهذه المشكلة.

وقال، خلال كلمته في جلسة "القضاء على التمييز" في الحوار الوطني، إن المجتمع المصري يعاني بسبب مشكلة التمييز، فالمرأة في الريف والصعيد لا تحصل على حقوقها، وهناك عدم مساواة في الأجور والمرتبات بين العاملين بالدولة الحاصلين على نفس المؤهل والخبرة ومدة التعيين.

ولفت إلى أن هناك ضعفًا في الرعاية المجتمعية لأصحاب المعاشات، وصرف مبالغ العلاج لأصحاب المعاشات دون النظر إلى حالة المريض الصحية، وهناك عدم المساواة في استحقاق المعاش عقب انتهاء الخدمة.

وتابع: "بعض الشركات الخاصة تسوي معاش العاملين فيها في سن الـ50، ولا يحصل الموظف على المعاش قانونًا إلا في سن الـ60، وبالتالي يظل هذا الشخص بدون دخل لمدة 10 سنوات".

وأكد أن هناك ضعفًا في نسبة تمثيل أصحاب المعاشات في الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وأن هناك مشكلة في التمييز بين المواطنين في تولي بعض الوظائف العامة بسبب الوضع الاجتماعي، وهناك أيضًا مشكلة تمييز في سن التقاعد لبعض فئات العاملين بالدولة، وأخيرًا التمييز في الصحة والعلاج.

اللواء عبد الرحمن راشد أشكال التمييز بين المواطنين القضاء على التمييز الحوار الوطنى

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