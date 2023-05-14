عبدالفتاح يحيى: التمييز موجود فى مناهج التعليم منذ الصغر

قال عبدالفتاح يحيى، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن القانون ليس الوسيلة الوحيدة المعنية بالضبط المجتمعي، وإنما الثقافة والموروث الثقافي فيه خلل منذ بداية مراحل التعليم المختلفة.

وأضاف، في تصريحات أمام "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني": "أنا من مدرسة أمل وعمر، أمل تساعد الأم في المنزل وعمر يلعب الكرة، التمييز في مناهج التعليم منذ الصغر، التمييز في الدراما على أساس فئوي".

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لمفوضية القضاء على التمييز شكل مركزي في القاهرة وأفرع لا مركزية في المحافظات، وأن يكون لها دور في الحق في الادعاء أمام المحاكم الخاصة بالتمييز.

وتساءل عن كيفية صدور القرارات من المفوضية تجاه جهات وسلطات الدولة المختلفة، مردفا: "غالبا يكون التمييز في الحصول على الوظائف العامة".

ولفت إلى أن الكثير من التشريعات فيها تمييز، وتوجد مواد في قانون العقوبات تميز بين الرجل، ومادة تميز بين المرأة التي تنتهك في مكان وآخر، وكذلك قانون الأحوال الشخصية يميز بين المرأة في التجمع وبولاق الدكرور.

وختم بتساؤل: "هل للمفوضية رؤية في معالجة هذه التشريعات؟".