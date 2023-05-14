تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من الأجهزة التنفيذية بمدينة سيوة ورؤساء القرى وأبناء الواحة من أصحاب المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك لاستعراض شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني، ومبادرة حوافز تميز الأداء الحكومي واختيار قرية خضراء تنطبق عليها شروط المبادرة، واستعراض شروط مشروع ممشى أهل مصر "سيارات الطعام المتنقلة".

جاء ذلك بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، والمهندس محمد خلف الحائز على جائزة المبادرة العام الماضي، وأمل عوض ممثل عن تنمية القرية.

ونقلت الدكتورة دينا عثمان تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موضحة للحضور أنه أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني، حيث سيتم تقييم المشروعات من خلال لجنتين الأولى محلية والثانية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التخطيط في حالة الفوز في مبادرة حوافز تميز الأداء، بالإضافة إلى الدعوة إلى توثيق المشروعات الخضراء التي تتم بواحة سيوة في إطار الخطة الاستثمارية، مؤكدة أن واحة سيوة تتميز بالمشروعات الخصراء الصديقة للبيئة، ويجرى حاليًا تفقد عدد من تلك المشروعات للمشاركة بها في العام الثاني للمبادرة.

وأضافت المهندسة ابتهال أحمد منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، أن المبادرات التي تم إطلاقها فرصة جيدة لكل الفئات بمدينة سيوة ومحافظة مطروح، لتلقي الدعم الذي توفره الدولة للمشروعات الخضراء، وتسليط الضوء على الجوانب التي تميز الواحة الخضراء.



وأكد رئيس مدينة سيوة أن المبادرة تهدف إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بقضية تغير المناخ، وتأتي في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفي ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة، مشيدًا بالدور الهام للقائمين على المبادرة من المحافظة، وتشجيعهم لكل الفئات والقطاعات على المشاركة في المبادرة، مؤكدًا على الاستعداد داخل مجلس ومدينة سيوة لبدء العمل واستقبال طلبات المشروعات والاستفسارات وتوضيح المعايير التي يجب توافرها بالمشروعات المقدمة.

الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح

الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح

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الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح

الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح

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