عقب إعلان "الزراعة".. لماذا تستورد السعودية نحل العسل المصرى؟

أعلنت وزارة الزراعة عن تصدير أول شُحنة من نحل العسل المصري إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد توقيع الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية الكشف عليها وفقًا للقوانين الصحية البيطرية.

وتستعرض "الدستور"، من خلال التقرير التالي، مميزات النحل المصري لتوافد الدول العربية على استيراده.

نحل العسل المصري هو نوع من أنواع النحل الذي يتميز بصغر حجمه ولونه البني اللامع وشعره الرمادي المبيض، وينتج عسلًا طبيعيًا ذا جودة عالية وتنوع في النكهات.

يعتبر نحل العسل المصري من المصادر المهمة للدخل والتنمية الريفية في مصر، حيث يوفر فرص عمل لآلاف المزارعين والمربين والمصدرين.

في الآونة الأخيرة، شهدت صادرات نحل العسل المصري إلى الخارج تطورًا ملحوظًا، حيث تم استئناف تصديره إلى السعودية بعد تطوير منظومة التتبع الإلكتروني للشحنات، وكذلك إلى أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويرجع ذلك إلى ازدياد الطلب على العسل الطبيعي في العالم، وتفوق جودة وسعر نحل العسل المصري على منافسيه.

وتواجه صادرات نحل العسل المصري بعض التحديات، مثل ضعف التمويل والتسويق والتدريب والإشراف والتشريعات، وكذلك انتشار بعض الأمراض والآفات التي تهدد صحة النحل.

لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تطوير هذه الصناعة من خلال تقديم الدعم والإرشاد والتثقيف للمزارعين والمربين، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، وفتح أسواق جديدة لزيادة حجم التصدير.

ويعد نحل العسل المصري ثروة قومية تستحق المحافظة عليها والاستثمار فيها، فهو يسهم في تحسين مستوى المعيشة لآلاف المصريين، ويرفد خزانة الدولة بالعملة الصعبة، ويلبي حاجة الأسواق الدولية إلى منتج طبيعي صحي.

ماذا يميز النحل المصري عن غيره؟

النحل المصري هو نوع من أنواع نحل العسل الذي يتميز بصغر حجمه وشراسته وقدرته على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة في مصر.

ينتج النحل المصري عسلًا طبيعيًا 100% ذا جودة عالية وقيمة غذائية ودوائية.

كما أن النحل المصري يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاقتصاد القومي، حيث تستحوذ مصر على أكثر من 25% من صادرات النحل في العالم.

بعض أنواع النحل المصري تم تهجينها مع أنواع أخرى للحصول على هجائن مميزة ذات صفات تجارية ممتازة.

ملكة النحل المصرية تتميز بطول بطنها وخصوبتها ولونها البرونزي.

كم تبلغ قيمة تصدير النحل المصري إلى السعودية؟

وفقًا لبعض المصادر، فإن مصر تصدر حوالي 1.25 مليون طرد من النحل إلى السعودية ودول أخرى سنويًا، وتستحوذ على أكثر من 25% من صادرات النحل في العالم. ويتراوح سعر طرد النحل المصري بين 100 و150 دولارًا، بحسب نوع السلالة والجودة والموسم.

إذا افترضنا أن متوسط سعر طرد النحل هو 125 دولارًا، فإن قيمة تصدير 1.25 مليون طرد تبلغ حوالي 156.25 مليون دولار.

لا أعلم كم من هذه القيمة تذهب إلى السعودية بالتحديد، لكن يمكن أن تكون نسبة كبيرة نظرًا لإقبالها على النحل المصري.

لماذا تستورد السعودية النحل المصري؟

السعودية تستورد النحل المصري لأسباب عدة، منها:

• انخفاض سعر النحل المصري مقارنة بالأسعار العالمية، وقرب مصر من السعودية مما يقلل من تكاليف الشحن والإجهاد على النحل.

• مواءمة النحل المصري للظروف المناخية في السعودية، وتكيفه مع الحرارة والجفاف والأمراض.

• جودة وقيمة العسل المصري، وتنوع أنواعه ونكهاته، وشهرته عالميًا، خاصة عسل السدر الذي يحظى بإقبال كبير في دول الخليج.

• توافر سلالات مختلفة من النحل المصري، بعضها تم تهجينه مع سلالات أخرى للحصول على هجائن مميزة ذات صفات إنتاجية وتجارية ممتازة.