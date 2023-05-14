"لارين وناردين".. قائمة بأفضل وأشهر أسماء بنات 2023

لا يوجد أفضل من أن ترزق بمولود جديد، فمؤخرًا زاد البحث عن أسامي جديدة للبنات 2023، ففي السطور التالية نقدم أفضل اقتراحات لأسماء بنات 2023 مميزة.

اقتراحات لأسماء بنات 2023:

لانا: ويعني معنى اسم لانا يأتي من كلمة لان، وتعني الفتاة الرقيقة اللطيفة.

تالا: ويعني اسم تالا هي النخلة الصغيرة ، وتدل على الترعرع والنمو والبقاء.

دالا: ويعني اسم دالا هي الفتاة الرقيقة المفعمة بالأنوثة.

لونا: ويعني اسم لونا هي قرص الشمس البازغ.

لينا: ويعني اسم لينا يأتي من كلمة لين، ويعني الفتاة اللطيفة الجميلة.

لارين: ويعني اسم لارين تعني الملكة واسم مفتاح الكعبة لارين.

لاتين: ويعني اسم لاتين هي الأشياء الجميلة ولكن بشكل زائد وبكثرة في الجمال.

حنين: ويعني اسم حنين هي الاشتياق والشعور بالحنين للأشياء التي نفتقدها أو تبتعد عننا.

نارين: ويعني اسم نارين هي الفتاة الماهرة الذكية صاحبة الجسد القوي.

تالين: ويعني اسم تالين هي الفتاة المزهرة الجميلة فائقة الجمال.

نادين: ويعني اسم نادين هي الندى الذي يبلل الورود في وقت الصباح المشمس.

سيرين: ويعني اسم سيرين هي الفتاة الممتلئة و كثيرة الشبع.

لجين: ويعني اسم لجين يعني الفضه اللامعة.

شذى: ويعني اسم شذى هو عبق الرائحة العطرية وجمالها وقوة انتشارها.

جودي: ويعني اسم جودي هو اسم الجبل الذي استقرت عليه سفينة سيدنا نوح.

ندى: ويعني اسم ندى هو البلل الذي يظهر على الأزهار صباحاً.

حورية: ويعني اسم حورية هي الجميلة شديدة الجمال وبياض العين.

نسمة: ويعني اسم نسمة هي الرياح التي تهب ببطئ.

أسيل: ويعني اسم أسيل هو الشئ الناعم الذي لا يحتوي على أية بروز ويعني أيضاً الفتاة صاحبة الخد الطويل.

بيسان: اسم بيسان هو نسبة إلى مدينة بيسان الفلسطينية وهي تعتبر أقدم المدن التاريخية في فلسطين.