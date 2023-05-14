هدية تذكارية للسفير البابوي بمصر في ذكرى إعلان كاتدرائية سانت فاتيما بازيليك صغرى

أهدى الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، هدية تذكارية، إلى رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

جاء ذلك على هامش مشاركة السفير البابوي بمصر، في احتفال مرور ثلاثين عامًا على إعلان كاتدرائية سانت فاتيما، بمصر الجديدة، بازيليك صغرى، وكذلك الاحتفال بعيد ظهورات العذراء سيدة فاتيما.

وكان قد ترأس صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وقدم الأب البطريرك القداس، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.