الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

هدية تذكارية للسفير البابوي بمصر في ذكرى إعلان كاتدرائية سانت فاتيما بازيليك صغرى

السفير البابوي في
السفير البابوي في مصر

أهدى  الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، هدية تذكارية، إلى رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

جاء ذلك على هامش مشاركة السفير البابوي بمصر، في احتفال مرور ثلاثين عامًا على إعلان كاتدرائية سانت فاتيما، بمصر الجديدة، بازيليك صغرى، وكذلك الاحتفال بعيد ظهورات العذراء سيدة فاتيما.

وكان قد ترأس صباح اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك  بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وقدم الأب البطريرك القداس، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

 

الأقباط الكاثوليك الأنبا بشارة جود الانبا بو الإلهية الانبا بشارة جودة الأنبا مرقس الالهي الانبا بشارة البا ئيس الأساقف

الأكثر قراءة

فيتوريا يستقر على استمرار لاعبى الأهلى بالمغرب حال وصول الوداد لنهائى إفريقيا

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

الندوة الثالثة من "صالون الدستور".. هؤلاء يكشفون أسرار وحروب الساحرة المستديرة

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس والمعهد المصرفي المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة