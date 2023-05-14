سياسي مستقل: فخور لكوني جزء من جلسات الحوار الوطني ( فيديو)

قال شريف الأسواني، سياسي مستقل إن فئة المستقلين خلال الحوار الوطني كبيرة جدًأ وتحتاج إلى التمثيل في الحياة السياسية بشكل كبير، مؤكدًا أنه سعيد بأولى الجلسات؛ لأنها كانت حقيقية وشفافة، وكان الحديث فيها دون خطوط حمراء.

ووجه السياسي المستقل، خلال حواره مع “الدستور” على هامش أولى جلسات الحوار الوطني التي دارت حول مناقشة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، الشكر للقائمين على الحوار الوطني ومديري الجلسات، مشيدًا بالتنظيم العظيم لهذا المحفل الديمقراطي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قدم تجربة عظيمة جدًا من خلال الحوار الوطني الذي أثبت جديته وحقيقته في توصيل رأي الشارع والساسة إلى القيادة السياسية:"فخوري لكوني جزء من هذه التجربة العظيمة".

يأتي ذلك في ظل انعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.