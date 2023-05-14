حزب النور: القائمة النسبية الأمثل للنظام الانتخابى لتحقيقها التوازن وعدالة التوزيع

علق النائب أحمد خليل خيرالله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، على نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية.

وقال، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: إننا جئنا لنتحاور فيما لدينا من آراء في قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب.

وأضاف: "ما من وطن صنع حوارًا واستمر إلا وخرج منه حلم حقيقي واستمر، ونحن أمام صناعة حلم للدولة المصرية عن طريق التحاور والسماح للجميع بطرح وجهة نظر كاملة".

وتابع "خير الله" أن القائمة النسبية هي الأمثل للنظام الانتخابي لتحقيقها التوازن وعدالة التوزيع، بالإضافة إلى دورها في معالجة الآفات التى يواجهها المواطن أثناء الانتخابات.

وأكمل: لن نخشى عدم وجود جدوى من هذا الحوار، وهذا لن يحدث عند الخروج بحلول ورؤى جيدة يتم تطبيقها.