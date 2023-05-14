مصطفي كامل السيد: النقابات المهنية والعمالية هي التي ترفع مباشرة مطالب المواطنين

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، مقرر مساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي على درجة عالية من الأهمية، مضيفا أن النقابات المهنية والعمالية هي التي ترفع مباشرة مطالب المواطنين.

وأضاف مصطفى كامل خلال كلمة له في أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى خطوة على طريق الإصلاح السياسي الشامل في مصر، متابعًا: "ما نقوم به يمكن أن يكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل، حتى يؤدي مثل هذا الحوار النتائج المرجوة فهناك واجبات تقع على عاتق المشاركين فيه أن يبذلوا جهد حتى يبلوروا المواقف العامة التي يعبرون عنها".

ولفت إلى أنه عندما يدعو المحور الفرعي لإتاحة الحرية للمنظمات والنقابات المهنية فإن ذلك يشكل خطوة هائلة على طريق الإصلاح، مشيرًا إلى أن هناك دور للمشاركين يعبرون فيه عن مطالب المواطنين وأن هناك دور مهم على أجهزة الدولة وهو توفير المناخ المناسب.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

واعاد المنسق العام تاكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.