الشوط الأول: مان سيتي يتقدم على إيفرتون بهدفي جوندجان وهالاند

تقدم مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين اليوم الأحد في إطار الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

تقدم إلكاي جوندجان للسيتي في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من رياض محرز.

وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني لصالح السيتي سريعًا بالدقيقة 39، برأسية متقنة بعد عرضية من جوندجان.

تشكيل مانشستر سيتي.. تغييرات بالجملة من جوارديولا أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي، أكانجي

خط الوسط: فودين، رودري، جوندجان

خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، محرز

ويتصدر مان سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف أرسنال، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز 17 برصيد 32 نقطة.

وكان جوارديولا يفضل أن تلعب مباراة إيفرتون يوم السبت، ولكن مسابقة الأغنية الأوروبية التي تقام في وسط مدينة ليفربول في نفس اليوم، حالت دون ذلك، لأسباب أمنية

ويدخل مانشستر سيتي المباراة ولديه أفضلية واضحة على أرسنال، حيث يتفوق عليه بفارق نقطة ولعب مباراة أقل.