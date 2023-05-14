المصريين الأحرار: نريد الوصول لقانون دستورى يليق بمستقبل مصر والجمهورية الجديدة

قال إسلام الغازولي ممثل المصريين الأحرار، إن حزب المصريين الأحرار يدعم نظام القائمة النسبية غير المشروطة لبناء حزبي صحيح، مع مراعاة وضع الحلول بقانون مستنير يضمن حماية الأطياف وتشكيل المرأة والمسيحيين، والشباب وذوي الإعاقة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن التحدي المطلوب كيف نصل لقانون دستوري يليق بمستقبل مصر والجمهورية الجديدة.

واقترح أن تنتخب المرأة والفئات المحمية باستمارة ترشيخ مختلفة عن القوائم الرئيسية، كما اقترح تصغير الدوائر لتتماشى مع الوزن النسبي، مردفًا: نحتاج قانونًا مستنيرًا يحمي ويجمع لا يفرق.

وأشار إلى أن هدف الحوار الوطني إيجاد قواسم مشتركة وليس مبارزة، مصر منذ ما يقرب من 160 سنة في التجارب النيابية، مرت بالنظم النخابية المختلفة، مردفًا: "نريد إعادة حياة سياسية صحيحة".

وختم: "حزب المصريين الأحرار يدعم القائمة النسبية غير المشروطة".