الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

عاكف المصري
عاكف المصري

أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، عن شكرها للقاهرة على دورها في وضع حد للعدوان المتواصل منذ 5 أيام على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر، إن الاحتلال الإسرائيلي مهما امتلك من قوة لا يستطيع كسر إرادة شعبنا الفلسطيني.

وأشاد المصري بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  في وجه الاحتلال الإسرائيلي،  مؤكدا أن الوحدة الوطنية  وإنهاء الانقسام هو الرد الاقوى على كل جرائم الاحتلال.

وندد المصري بصمت العالم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأن ما يجري في غزة والضفة والقدس من تمادي لجرائم دولة الاحتلال هو بسبب صمت العالم، فعندما يقتل الفلسطيني لا أحد يندد بينما يغضب العالم كله لجرح إسرائيلي محتل للأرض الفلسطينية.

العشائر قطاع غزة الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى انهاء الانقسام الإحتلال الإسرائيلي

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