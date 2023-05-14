أحمد الشرقاوي: أدعم القائمة النسبية والنظام الفردي لتوافقهم مع وضع الدولة المصرية

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن طريقة عرض النقد في المناقشات يجب أن تكون بموضوعية وليست بنشوب خلافات.

وأضاف الشرقاوي خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية “النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب ”نؤمن بأهمية نظام القائمة النسبية للحالة المصرية.. ونظام القائمة المطلقة غير عادل".

وعلق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على نسبة مشاركة المرأة وكوتتها قائلًا: "هي ستنجح في كل الأحوال وفي النهاية الكوتة الدستورية ستحقق".

واختتم: "انا أدعم القائمة النسبية والنظام الفردي لأن الحالة المصرية تتطلب بأن يكون هناك نسبة للنظام الفردي لنمكن المواطنين من الاتصال بنوابهم".