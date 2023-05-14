الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية فى الشروق

المتهمون
المتهمون

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية.

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهم السلاح بقصد الدفاع عن النفس.

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بهدف التربح والكسب غير المشروع، كما أقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة أخرى وبتصرفهما فى الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية، تم ضبطه وبحوزته كل الدراجات المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

اجرامي ارتكاب الواقعة أسلوب توصيل الأسلاك الأمنية التحريات أ

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