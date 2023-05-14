الأربعاء .. انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية "الأمريكية ـ المصرية" المشتركة

تترأس وكيلة وزارة التجارة للتجارة الدولية الأمريكية، ماريسا لاجو، وفدًا أمريكيًا خلال زيارة رسمية إلى القاهرة، للمشاركة في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة والتواصل مع الحكومة الأمريكية والمصرية وقادة الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف فرص التجارة والاستثمار.

اجندة اللجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة

وتتناول اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال اجتماعها في الفترة من ١٧ إلى ١٨ مايو الجاري، مجموعة من القضايا القطاعية والسياسية الرئيسية، بما في ذلك مرونة سلسلة التوريد والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتمكين الاقتصادي للمرأة وذلك وفق بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة تلقت “الدستور” نسخة منه.

وأوضح بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه بعد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، ستشارك وكيلة الوزارة لاجو في الأحداث مع قادة القطاع الخاص وتدير مائدة مستديرة حول كيفية دعم الشركات الأمريكية لتنفيذ مبادرة صحة المرأة المصرية.

وقالت وكيلة الوزارة لاجو بحسب البيان"أتطلع إلى قيادة وفدنا - المكون من العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية - إلى مصر لحضور الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة المنشأة حديثًا".

وأوضحت السفارة الأمريكية أن مصر هي شريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي للولايات المتحدة وأكبر سوق تصدير للولايات المتحدة في القارة الأفريقية وسيساعد هذا الحوار بين بلدينا في تسهيل التعاون بشأن أهداف التنمية الطموحة لمصر. كما أنه سيعزز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين في قطاعات الأعمال الهامة.