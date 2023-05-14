الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الحرية يؤيد القائمة المغلقة المطلقة ويطالب بزيادة مقاعد النواب لـ700 عضو

الدكتور أحمد إدريس
الدكتور أحمد إدريس ممثل حزب الحرية المصرية

قال الدكتور أحمد إدريس ممثل حزب الحرية المصرية، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، إن رؤية حزبه تؤيد القائمة المغلقة المطلقة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: "نؤيد الإبقاء على القائمة المغلقة المطلقة، بنسبة 75% للقائمة و25% للفردي، لأنها ترسخ فكرة المؤسسية وتواجد الأحزاب داخل المجلس تعتمد على الأفكار وليس المصالح الشخصية، وتنشئ برلمان متوافق وليس عشوائي".

ورأى أن القائمة النسبية تخدم أصحاب الترتيب الأعلى في القائمة، تحتاج إلى دراسة اكتوارية حول عدد المقاعد في كل دائرة وصعوبة تحقيق ذلك.

وأضاف: "نريد تعريف واضح للعمال والفلاحين في القانون، نطالب برفع عدد أعضاء مجلس النواب لـ700 عضو نظرا للزيادة السكانية التي تخطت 11%".

وطالب برفع  سن الشباب إلى 45 سنة، بناء على ارتفاع متوسط الأعمار. 

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