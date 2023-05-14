سفير إسبانيا: ندرك مجهودات الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية

خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه “ألفارو إيران غوتيريز” سفير إسبانيا بالقاهرة وبرفقته “ادواردو سوناريو” الملحق التجاري والاقتصادية بالسفارة.

أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال السفير، مؤكدًا أنه لابد من العمل على تعزيز وزيادة التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا.

وأكد سفير إسبانيا على سعادته بوجوده في الإسكندرية مشيرًا إلي أنه كان من المفترض أن يزور الإسكندرية في وقت سابق إلا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله، موضحًا أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل.

وأضاف السفير أن الإسكندرية من أهم المدن التي تحظي باهتمام الشركات الإسبانية وأن هناك العديد من الاستثمارات الإسبانية بالإسكندرية.

وأكد السفير أن إسبانيا مهتمهدة بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها على إطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية والإتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة وأنه مدرك أن هذا التحول سوف يستغرق العديد من السنوات.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف على المجهودات المبذولة من الحكومة خاصة في مدينه الاسكندرية والتي تعاني منذ العديد من السنوات من التغييرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلي الكميات الكبيره من الأمطار، مشيرًا إلي قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحماية الآثار بالإسكندرية كمشروع حمايه قلعة قايتباي.

وفي نهايه اللقاء تم تبادل الصور والهدايا التذكارية.

وكانت قد استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سفير دولة إسبانيا إيرانزو إدواردو، والمستشار الاقتصادي والتجاري، وتمزبحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع Sole والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة المتجددة، بحضور ومشاركة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اسبانيا

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اسبانيا

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اسبانيا