خوفًا من الغضب.. الأمير ويليام يلغي تقاليد شعبية من حفل تتويجه كملك

يقال إن الأمير وليام يخطط لحفل تتويج مختلف عن والده الملك تشارلز الثالث بينما يتطلع إلى تحديث الحفل من خلال إلغاء "تحية الشعب".

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن أمير ويلز سيلغي التعهد التاريخي بعد أن قوبل رئيس أساقفة كانتربري بالرفض لدعوته الجمهور لقسم ولاءه للملك.

قرارات الأمير ويليام

وتابعت الصحيفة أنه بعد رد الفعل السلبي، تم تغيير القسم خلافًا للتقاليد إلى "دعوة" الذين يرغبون في التعبير عن دعمهم للملك للقيام بذلك.

وأضافت أنه بعد تتويج والده، قال مصدر مقرب من الأمير: "لا توجد طريقة يسلك فيها هذا الطريق أو أي شيء من هذا القبيل".

ويقال إن وريث العرش يفكر في طرق "تطوير" الخدمة القديمة لإبقائها "حديثة" و "ذات صلة".

وقال مصدر ملكي "إنه يفكر حقًا في كيفية جعل تتويجه أكثر أهمية في المستقبل؟

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأمير ويليام يدرك حقيقة أنه في غضون 20 عامًا، أو عندما يحين وقت تتويجه على عرش بريطانيا، كيف يمكن أن يكون التتويج حديثًا ويعمل أيضًا على توحيد للأمة والكومنولث، حيث يعتقد أمير ويلز أن تتويجه سيبدو مختلفًا تمامًا ويرغب في جعل الجمهور بأن يشعر بأنه سيكون ملك مختلف وديمقراطي قريب من كافة أطياف الشعب.

وأضاف المصدر أن الأمير وليام "يعكس" أحداث الأسبوع الماضي ويعمل على ضمان "تطور الحفل ليكون ذا صلة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في محاولة لتقريب أسرة الأمير ويليام الملكية من الجماهير الشباب، أصدر قصر كنسيجتون مقطع فيديو خلف الكواليس لأمير وأميرة ويلز في تتويج الملك الأسبوع الماضي.

يقدم مقطع فيديو نشره حساب ويلز الرسمي على يوتيوب لمحة نادرة عن حياتهم الأسرية خلال عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة للتتويج.

يجسد الفيلم الأجواء البهيجة للاحتفال من وراء الكواليس ومن منزل أمير وأميرة ويلز حيث يظهر وليام وكيت يلتقيان بحشود من المعجبين الملكيين في المركز التجاري خارج قصر باكنجهام في المساء الذي يسبق التتويج، ثم يُظهر ويليام وكيت يستعدان في قصر كنسيجتون مع شارلوت ولويس في صباح اليوم التالي.

يمكن رؤية الزوجين الملكيين وهما يرتديان عباءات النظام الملكي الفيكتوري المذهلة، بينما تبهرت كيت بفستانها الأبيض من ألكسندر ماكوين.