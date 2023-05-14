تيسير مطر يدعم تطبيق القائمة المطلقة مع إعادة النظر فى عدد الدوائر

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ضرورة الوصول للقوائم الانتخابية الأنسب للوضع في مصر والناخب المصري.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، أن الجميع يتطلع إلى الأفضل، وهناك حيرة لدى البعض بين القائمتين المطلقة والنسبية.

وأشار إلى أهمية تطبيق القائمة المطلقة مع إعادة النظر في عدد الدوائر للتفاعل بشكل أكبر مع العملية الانتخابية، مع ضرورة أن يشعر الناخب في الشارع بأداء ممثليه.