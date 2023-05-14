جامعة الفيوم تنظم ندوة علمية توعوية عن ضغط الدم بالمستشفى الجامعي

شهد الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الندوة العلمية التوعوية التي نظمها قسم القلب بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع كلية الطب، وذلك بحضور الدكتور خالد الخشاب رئيس قسم القلب، والدكتور محمد مشاحيت رئيس قسم الباطنة، والدكتور هيثم سليمان مدرس أمراض القلب، و عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، والدكتور كريم سالم مدرس أمراض الكلى، ومدير مستشفي الباطنة الجامعي، والدكتور جمعة عبد الرازق أستاذ مساعد أمراض القلب، وذلك اليوم الأحد، بمستشفى الباطنة الجامعي.

وخلال الندوة تم عمل محاضرات توعوية تفاعلية ألقاها أعضاء قسم القلب للجمهور بحضور عدد من أعضاء هيئة تدريس بقسم القلب و قسم الباطنة بجامعة الفيوم .

تضمنت الندوة أيضا أنشطة قياس الضغط والسكر والوزن والطول لعدد من المرضى والحضور، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى توزيع شهادات اجتياز الدورة.

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