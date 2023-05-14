الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كومان: لابورتا يتحمل مسئولية رحيل «ميسي» عن برشلونة

كومان وميسي
كومان وميسي

تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا ومدرب برشلونة السابق، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم ميسي باقترابه من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة نادي برشلونة في استعادة خدماته في الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للبرغوث الأرجنتيني، صاحب الـ35 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.              

كومان يتحدث عن مصير ميسي مع برشلونة

ونشرت شبكة "ESPN"، تصريحات كومان، قائلًا: "ليونيل ميسي لاعب رائع بالتأكيد، إنه أسطورة في عالم كرة القدم".

وعن مستقبله، قال كومان: "لا أعلم، ولكن مسئولية رحيله عن برشلونة تقع على عاتق خوان لابورتا".

وأوضح: "لابورتا يريد حفظ ماء الوجه، لذلك يسعى لاستعادة خدمات ميسي في الصيف".

وتابع: "ولكنني لا أعتقد أن هذه الصفقة ستنجح، وكذلك سيرجيو بوسكيتس سيرحل عن برشلونة، وربما جوردي ألبا أيضًا".

وأضاف: "إنهم أصدقاء، وقد يجتمعوا مجددًا في الدوري السعودي أو الأمريكي".

وعن خطط برشلونة لتطوير ملعب "كامب نو"، قال كومان: "إنه أمر عجيب؛ نظرًا لكثرة ديون النادي".

وبسؤاله عن الحل الأمثل لإنقاذ برشلونة من أزمته المالية، اختتم كومان تصريحاته، قائلًا: "أعتقد أنه يجب استمرار خفض رواتب اللاعبين للخروج من هذه الأزمة".

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 71 نقطة و69 نقطة على التوالي.

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