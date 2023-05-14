تفاصيل تحضير شريف منير لمسلسل جديد خارج موسم رمضان

يواصل الفنان شريف منير اختيار نص عمل درامي جديد، ويفاضل بين مجموعة من السيناريوهات المعروضة عليه خلال الفترة الحالية، لتقديمه ضمن أعمال «الأوف سيزون» بعد أن قدم مسلسل "إيجار قديم" خلال شهر أكتوبر الماضي، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وتصدر المشهد والترند، وكان العمل الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية طوال فترة عرضه.

وقال مصدر مقرب من شريف منير، إنه بالفعل يعقد جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى التى تتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم عمل درامي فريد من نوعه يناقش قضايا مهمة فى المجتمع، لكنه حتى الآن لم يستقر على سيناريو العمل ولا المؤلف أو المخرج بعد، وخلال الأيام القادمة سيتم التواصل مع الأسماء التي ستعمل معه في العمل الجديد وسيتم الإعلان عنها.

شريف منير ينتظر عرض السرب فى السينمات

وعلى صعيد آخر، ينتظر شريف منير طرح أحدث أعماله السينمائية فيلم «السرب» بدور العرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يحظى بنسب مشاهدات عالية، ويحقق إيرادات عالية خاصة أنه يسرد قصة حقيقية عن بطولات القوات المسلحة.

ويجسد شريف منير من خلاله شخصية شريف المصرى قائد الجوات الجوية وهو أحد الأدوار الرئيسية في العمل.

واستغرق تصوير «السرب» ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول قصة عدد من الأحداث التي مرت بها المنطقة طوال الفترة الماضية، وطريقة تصدي أجهزة الدولة للجماعات الإرهابية، وأبرزها نجاح القوات الجوية في ضرب معاقل داعش في ليبيا، بعد مقتل 20 مصريًا في الواقعة الشهيرة.

يشارك في بطولة فيلم «السرب» عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، دياب، شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.