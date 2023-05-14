الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ضمن أعمال الموجة 21 بالفيوم

خلال إزالة حالات
خلال إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بأنه ضمن أعمال الموجة (21) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فقد قامت حملة مكبرة، اليوم الأحد، من الوحدة المحلية لمركز سنورس.

 

وتكونت الحملة من جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والعميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشئون القرى، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لتنفيذ إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى جرفس وبيهمو ومطرطارس.

 

وقامت الحملة بتنفيذ (13) إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بزمام القرى الثلاث، بإجمالي مساحة (22) قيراطًا و(3) أسهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى بيان لها، أنه نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، لذا تقرر قطع المياه لمدة ١٠ ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣ حتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق١٥ / ٥/ ٢٠٢٣.

خلال إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية

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إزالة 13 حالة تعد الأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة 21 بمركز سنورس بالفيوم

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