ضياء رشوان: لا أساس لأى حديث عن أن القائمة النسبية تفتت البرلمان

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ضرورة الاستناد لمبادئ ومقاصد الدستور وعدم غلق الأبواب التي فتحها الدستور بشأن النظام الانتخابي.

وقال رشوان في كلمته في جلسة الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي إن "أي حديث عن أن القائمة النسبية تفتت البرلمان، لا أساس له".

وأشار إلى إمكانية العودة للأعمال التحضيرية للدستور، قائلا: “هذه المقاصد كانت لدى لجنة الخمسين، إذا وجدنا ما يحقق مقاصد الدستور في مقترحات النظام الانتخابي”.

وتابع: "عندما وضعنا المادة كان هناك احتياج كبير ظهر في المضابط، وصلنا لنص يتيح كل شيء"، واختتم متسائلا: "ما فتحه الدستور علينا لماذا نغلقه على أنفسنا".