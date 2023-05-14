"طاقة النواب" عن مشروعات شرق العوينات: "تدعو للفخر"

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن جولة الرئيس السيسي لتفقد عدد من المشروعات بشرق العوينات، تؤكد متابعة الرئيس لملف التوسع الزراعي، وتعكس حرص الدولة على مواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.

وأضاف عوض الله، في تصريحات، الأحد، أن الاستثمار الزراعي والمشروعات الزراعية من أهم المشروعات لحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف العالمية.

وتابع أن المشروعات الزراعية بشرق العوينات، والتي تفقدها الرئيس هي إنجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد، حيث بلغ إجمالى المساحة المستصلحة حتى 2022 كالتالي شرق العوينات 190 ألف فدان، وتوشكى 250 ألف فدان، إضافة إلى 100 ألف فدان أخرى لتصبح المساحة 350 ألف فدان.

وأوضح عوض الله أنه تمت إضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة 740 ألف فدان، وذلك خلال العام الجاري.

ولفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الدولة تستهدف أيضا استصلاح 60 ألف فدان في العوينات في 2024 لتصل إلى 280 ألف فدان أما في توشكى، فستكون المساحة 150 ألف فدان لتصل المساحة المستصلحة 650 ألف فدان، وإجمالى الشركة 950 ألف فدان، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الزراعي سيكون من القطاعات الاستثمارية الواعدة وذلك بهدف توسيع الرقعة الزراعية.

وأشاد عوض الله بتأكيد الرئيس الفتاح السيسي خلال كلمته حرص الدولة على جذب المستثمرين في الاستثمار الزراعي، وتوفير فرص عمل لمليون فدان من و تعزيز التصنيع الزراعي.

وأكد رئيس طاقة النواب أن التوجه واهتمام القيادة السياسية بالاستثمار الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة في شرق العوينات وتوشكى وغيرها بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية، خاصة السلع الاستراتيجية ومنها القمح، حيث تسعى الدولة لزيادة إنتاج المساحات المنزرعة.

وشارك الرئيس السيسي اليوم في افتتاح موسم الحصاد بشرق العوينات وافتتاح مصر إنتاج البطاطس، قائلاً:“ما تعانيه مصر من الشح المائي يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بتقليل الفاقد منها”.