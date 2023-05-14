الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ممثل حزب الدستور يطالب بتبني نظام القائمة النسبية لانتخابات النواب

محمد موسى، ممثل
محمد موسى، ممثل حزب الدستور

قال محمد موسى، ممثل حزب الدستور، إننا نتحاور بشأن القانون الذي سينظم الانتخابات، ويجب أن يكون في مقدمة أهدافنا أن نضع نظامًا يستمر سنوات طويلة، ودورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة ويعتادها الناس، فليس من الطبيعي أن نغير نظامنا الانتخابي كل بضعة أعوام.

وأضاف موسى، خلال كلمته بجلسة النظام الانتخابي للنواب، اليوم الأحد، أن المدخل في ذلك هو التفكير في فلسفة القانون قبل نصه، متسائلًا: ماذا نريد من القانون، وما الهدف منه؟، متابعًا: نحن نريد نظامًا انتخابيًا تتحقق فيه عدالة التمثيل، ولذلك نحن نرفض النظام الأغلبي أو ما يعرف إعلاميًا بالقائمة المطلقة.

نظام القائمة المطلقة يهدر 49% من أصوات الناخبين

وأشار ممثل حزب الدستور، إلى أن نظام القائمة المطلقة يهدر 49% من أصوات الناخبين بحرمانهم أن يكون لهم ممثل واحد، منوهًا بأن هذا النظام لا يعمل به إلا دولتين في العالم هما الكاميرون وسنغافورة، بعد أن تخلت التشاد عنهم مؤخرًا.

وتابع: بناءً عليه باسم حزب الدستور أطالب بتبني نظام القائمة النسبية، فالنظام النسبي تتوفر فيه شروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، وهو نظام يفرز برلمانًا متنوعًا بكل ما فيه من إبداع، وهو نظام انتخابي لا يهدر الأصوات، ولا يهدي الأغلبية أصواتا لم تحصل عليها.

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