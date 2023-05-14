الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كان بديلا عن التلميذ الخائن.. اليوم ذكرى الرسول متياس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى عيد القديس متياس الرسول، الذي اختاره الرسل بدل يهوذا ليكون شاهداً لقيامة المسيح مع الاثني عشر وعُدَّ واحداً منهم، بحسب ما جاء في سفر أعمال الرسل. 

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قال الرّب يسوع لنيقوديمُس: "الرِّيحُ تَهُبُّ حَيثُ تَشاء... تِلكَ حاَلةُ كُلِّ مَولودٍ لِلُّروح". لا يمكننا إذًا، على صعيد العقيدة والصّعيد العمليّ، أن نضع مقاييس محدّدة لتدخّل الرّوح القدس في حياة النّاس. إذ يمكنه أن يتجلّى من خلال أشكالٍ شتّى وأوقاتٍ غير متوقَّعة: "أَلعَبُ على وَجهِ أَرضِه ونعيمي مع بَني البَشَر"... لكن توجد قاعدة لا بل شرط أساسي يفرض ذاته بطريقة طبيعيّة على الّذين يريدون أن يلتقطوا موجات الرُّوح القدس الفائقة الطّبيعة: إنّها الحياة الدّاخليّة.

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