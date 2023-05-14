الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى يدعم نظام القائمة المغلقة: يحقق التوازن الدستورى

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، دعمه لنظام القائمة المغلقة، قائلًا: "أى نظام انتخابى ناجح لا بد أن يحوز على توافق مجتمعى حول القانون المنظم للعملية الانتخابية وأن يتميز باليسر والفهم والتطبيق، مع ضرورة أن يكون سندًا للنظام الحزبى، وأن يؤكد على ضرورة الثقافة والتعليم".

وأشار بكرى، خلال فعاليات جلسات الحوار الوطنى، إلى أن كل من يتابع الحالة النيابية فى مصر منذ عقود يرى أنها كانت تفرز لنا إما العمد والمشايخ، أو كبار الملاك والأعيان والتجار أو اختيارات السلطة كما رأينا فى برلمان 57.

وواصل: "القائمة المغلقة تُحدث نوعًا من التوازن والدستورى، وأنا منحاز إلى نظام القائمة المغلقة لتحقيق التوازن الدستوري".

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