مع افتتاح الموسم الجديد.. حقائق وأرقام عن القمح فى مصر (إنفوجراف)

تسعى مصر جاهدة لإنتاج مزيد من القمح الذي يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، ويدر دخلًا قوميًا في مواسم الحصاد تحديدًا، لذلك عمدت خلال السنوات الماضية إلى إزالة المعوقات والتحديات لا سيما أن العالم يمر بأزمة اقتصادية وغذائية.

ولذلك تحاول توفير احتياطي ضخم من تلك السلعة الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزراعة مساحات ضخمة منه، وافتتاح المشاريع الخاصة بإنتاجه، وهو ما انعكس على كميات القمح المنتجة خلال السنوات الماضية.

مليون طن قمح

واتساقًا مع ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، متابعًا: "بنتكلم على مليون طن قمح مليون طن قمح يساوي كام، ومعمولين بنظم ري حديثة، حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية لابد من الاستفادة منه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس صباح اليوم: "الفرصة البديلة للمليون طن دول يعني سعرهم 350 – 400 مليون دولار طبقًا لأسعار القمح، إحنا بندفع التمن لو حصل مشكلة في سلاسل الإمداد، بشكركم وسعيد أوي بهذا الإنجاز خلال 3 سنوات، وصلنا للحد الأقصى في توشكي وشرق العوينات يتبقي جزء في غرب شرق العوينات".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحرص على تحقيق أكبر استفادة من المياه الجوفية، وأكد أنه يجب ترشيد استخدام المياه في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات، وأنه لابد من التأكد من استخدام طرق الري الحديثة في كافة الزراعات

حقائق وأرقام عن القمح فى مصر

تقدر مساحة القمح الكلية المنزرعة في مصر بنحو 3.5 مليون فدان، حيث تنتج مصر ما يقرب من 10 ملايين طن بينما الاستهلاك المحلي للمواطنين يبلغ 20 مليون طن، بفارق 10 ملايين طن سنويًا بين الإنتاج والاستهلاك.

وتحتاج مصر إلى زراعة 6.5 مليون فدان من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو نحو ضعف المساحة المنزرعة حاليًا، وذلك وفق تقرير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة في يناير 2023، الذي أكد أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 50%.

وتسد مصر العجز بين الإنتاج والاستهلاك عبر الاستيراد والذي تتخطى فاتورته 3 مليارات دولار سنويًا، وتقدره الموازنة عند ثلاثمائة وثلاثين دولارا للطن الواحد، لذلك تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية لتقليل الوارد من القمح.

وتشير التوقعات إلى أن مصر يمكن أن تزيد الإنتاج المحلي من القمح بـ10 ملايين طن و4 ملايين فدان منزرع، في محاولة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول العام 2025 أي بعد عامين من الآن.

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إنتاج مصر من القمح

في العام 2019/ 2020 بلغت مساحة القمح المنزرعة 3.4 مليون فدان، مقابل 3.1 مليون فدان عام 2018/2019، بنسبة زيادة 8.5%، بينما بلغت كمية الإنتاج 9.1 مليون طن، مقابل 8.6 مليون طن في العام السابقة له بنسبة زيادة 6.3%.

المحافظات الأعلى إنتاجًا

ووفق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، فإنتاج المحافظات كالتالي: محافظة الشرقية حوالي ٤٢٣ ألف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة ٣٨٦ الف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة حوالي ٣٤٢ ألف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة حوالي ٢٦٢ ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة حوالي ٢٥٤ ألف فدان".

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مشاريع مهمة

ويعد مشروع توشكى أحد المشاريع القومية الهامة التي ساهمت في إنتاج القمح، ففي العام 2022 بفضل ذلك المشروع، زاد إنتاج مصر من القمح ليصل لـ10 ملايين طن، حيث شهد هذا الموسم زراعة أكثر من 3 ملايين و660 ألف فدان بزيادة تصل لـ 260 ألف فدان عن العام السابق.