تشكيل نانت.. مصطفى محمد خارج القائمة أمام تولوز في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة تولوز في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق نانت لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تولوز، على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي- نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو.

خط وسط الملعب: صامويل موتوسامي - أندري جيروتو - فلورنت مولت - كوينتن ميرلين.

في خط الهجوم: موسيس سيمون - ماركوس كوكو - لودوفيتش بلاس.

استبعاد مصطفى محمد من تشكيل نانت أمام تولوز

ويتواجد نجمنا المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، خارج قائمة الفريق قبل مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي، نظرًا لرفضه خوض اللقاء؛ بسبب رفضه لارتداء قميص دعم المثلية الجنسية.

ترتيب نانت وتولوز في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، وبالتالي فإنه يواجه خطر الهبوط من الدوري الممتاز.

بينما يتواجد فريق تولوز حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة.