الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل نانت.. مصطفى محمد خارج القائمة أمام تولوز في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة تولوز في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق نانت لخوض مواجهة قوية أمام نظيره تولوز، على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة تولوز في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي- نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو.

خط وسط الملعب: صامويل موتوسامي - أندري جيروتو - فلورنت مولت - كوينتن ميرلين.

في خط الهجوم: موسيس سيمون - ماركوس كوكو - لودوفيتش بلاس.

استبعاد مصطفى محمد من تشكيل نانت أمام تولوز

ويتواجد نجمنا المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، خارج قائمة الفريق قبل مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي، نظرًا لرفضه خوض اللقاء؛ بسبب رفضه لارتداء قميص دعم المثلية الجنسية.

ترتيب نانت وتولوز في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، وبالتالي فإنه يواجه خطر الهبوط من الدوري الممتاز.

بينما يتواجد فريق تولوز حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة.

نانت تولوز الدوري الفرنسي مصطفى محمد استبعاد مصطفى محمد تشكيل نانت

الأكثر قراءة

البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكترونى

رئيس جامعة بني سويف يستقبل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

محافظ بني سويف يحيل واقعة حريق معرض خاص للنيابة العامة

125 ألف و388 طالبا يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية