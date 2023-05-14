الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأسماء.. "القوى العاملة" تعلن لقائمة 125 من مستحقات العمالة المصرية بالأردن

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 125 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

 وجاء في البيان الصحفي للوزارة، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

كما أضاف الملحق العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات.

 وأشار إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.

مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة"
مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة"
مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة"
مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة"
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