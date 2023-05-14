الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف: افتتاح 12مسجدًا الجمعة.. و1135 حصيلة افتتاحات العام المالي الحالي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 12 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، منها 9 مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022، حتى تاريخه 1135 مسجدًا منها 915 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز.

مديرية أوقاف المنيا

2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة. 
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية. 
4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا.
5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا.

مديرية أوقاف البحيرة
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت.
7. الغزالي الكبير  - الدلنجات. 
8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت.

مديرية أوقاف الإسماعيلية
9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد.

مديرية أوقاف قنا
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي.
3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط.

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