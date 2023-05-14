الأوقاف: افتتاح 12مسجدًا الجمعة.. و1135 حصيلة افتتاحات العام المالي الحالي
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 12 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022، حتى تاريخه 1135 مسجدًا منها 915 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز.
مديرية أوقاف المنيا
2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة.
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية.
4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا.
5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا.
مديرية أوقاف البحيرة
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت.
7. الغزالي الكبير - الدلنجات.
8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت.
مديرية أوقاف الإسماعيلية
9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة.
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد.
مديرية أوقاف قنا
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي.
3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط.