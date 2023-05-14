مصر تحصد 22 ميدالية ذهبية وتتوج بكأس البطولة العربية للكونغ فو للكبار بالمغرب

نجح المنتخب الوطني للووشو كونغ فو في حصد المركز الأول والتتويج بكأس البطولة العربية الثامنة للكبار للووشو كونغ فو في الساندا والأساليب خلال المنافسات التي أقيمت في المغرب.

وحصد المنتخب 22 ميدالية ذهبية ضمن منافسات البطولة التي أقيمت في مدينة الرباط بدولة المغرب خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الجاري.

واحتل منتخب الفراعنة المركز الأول ليحصد بذلك كأس البطولة العربية الثامنة للكبار للووشو كونغ فو بعد منافسات قوية مع الدول المشاركة كما حقق جميع اللاعبين المركز الأول دون أي خسارة وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة العربية.

وتصدر منتخب الساندا الترتيب العام والمركز الأول وكأس البطولة بعدد 7 ميداليات ذهبية من أصل 7 لاعبين وهم اللاعب محمود عاطف الميدالية الذهبية في وزن 56 كجم واللاعب محمد خالد الميدالية الذهبية في وزن 60 كجم واللاعب أحمد إسماعيل الميدالية الذهبية في وزن 70 كجم، واللاعب عاصم عبد الرازق الميدالية الذهبية في وزن 75 كجم واللاعب عمر ممدوح الميدالية الذهبية في وزن 90 كجم واللاعبة أروى محمد الميدالية الذهبية في وزن 52 كجم واللاعبة منه الله محمد الميدالية الذهبية في وزن 65 كجم.

وحصل منتخب الأساليب على الترتيب العام والمركز الأول وكأس البطولة بعدد 15 ميدالية ذهبية وحصد اللاعب مروان الجزار 3 ميداليات ذهبية واللاعب يوسف عبد الرحمن 3 ميداليات ذهبية واللاعبة رؤى خالد 3 ميداليات ذهبية وسارة صلاح 3 ميداليات ذهبية وهاجر محمد السيد 3 ميداليات ذهبية.

وشاركت مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة وهم كريم خيري إسماعيل، محمود عاطف، محمد خالد الجيلاني، أحمد إسماعيل المحمودي، عمر ممدوح علي، مروان عاطف عبد المقصود، يوسف عبد الرحمن علي، فيما جاءت قائمة اللاعبات كالتالي: هاجر محمد السيد، رؤى خالد علي، سارة صلاح محمد، أروى محمد حسن، منة الله محمد.

وتضم البعثة العقيد الكيلاني فاروق رئيسا للبعثة وكابتن عصام سليمان حكم أساليب، وكابتن أحمد علي ورداني حكم ساندا وكابتن محمد سيف الدين مدرب عام ساندا وكابتن الجوهري سيد الجوهري مدرب أساليب.