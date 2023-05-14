الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تستدعي سفير العراق بعد دعوة "جماعات انفصالية" لحفل رسمي

إيران
إيران

استدعت إيران السفير العراقي لديها بعد أن دعت سلطات بلاده "جماعات انفصالية"، لحضور حفل رسمي في إقليم كردستان العراق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء "ايسنا" أنه "عقب دعوة موجهة إلى أعضاء بعض الزمر الإنفصالية لمراسم رسمية في إقليم كردستان العراق، واستمرار تحركات بعض الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، تم استدعاء السفير العراقي في العاصمة طهران صباح السبت إلى وزارة الخارجية".
وحضر مراسم افتتاح نصب بارزاني الوطني، وهو مؤسسة ثقافية، الخميس في كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وممثلين عن مجموعات معارضة إيرانية.
وأعربت طهران في بيان لوزارة الخارجية عن "احتجاجها الشديد" على دعوة أعضاء "جماعات انفصالية"، وهو مصطلح تستخدمه إيران لوصف المجموعات الكردية، معتبرة أنها "تتعارض مع الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين الجمهورية الإيرانية والعراق".

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وقصفت إيران مرات عدة، لا سيما في نوفمبر، مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية التي استقرت منذ عقود في شمال العراق.
وتتهم طهران هذه الفصائل، من بين أمور أخرى، بـ"جلب الأسلحة" من العراق وتشجيع التظاهرات التي شهدتها إيران بعد وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

إيران العراق انفصالية حفل كردستان العراقي طهران

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