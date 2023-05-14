الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لماذا لا يجمع "قداس واحد" بين البابا تواضروس والبابا فرنسيس؟

جريدة الدستور

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، القداس الالهي احتفالاً بأحد النور في بازيليكا القديس يوحنا اللاتيران بروما، وذلك وفق الطقس القبطي دون مشاركة البابا فرنسيس الأول.

قال الباحث الطقسي شريف برسوم، لـ"الدستور"، إنه بعد سنة 451 وانشقاق الكنائس بعد اختلافها حول طبيعة المسيح، أصبح لكل كنيسة من الكنائس قداساتها التي تعبر عن فكرها العقدي فالكنائس المصرية والهندية والارمينية والحبشية والاريتيرية والسريانية تؤمن بوجود طبيعة واحدة للمسيح بينما الكنائس الاخرى تؤمن بطبيعتين وهو ما يُترجم خلال القداس مما لا يعطي مجالا للمشاركة.

أشار الى أن ذلك لايتعارض مع روح المحبة التي يقدمها البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للفاتيكان، فهناك صلوات اخرى وتضرعات روحية عامة يمكن ان يرفعها كل مسيحي لله الواحد.

الأكثر قراءة

الخطيب ومحمد منير يشاركان فى عزاء النائب محمود بكرى (صور)

عقب امتحان مادة الفلسفة والمنطق.. أسطوانة غاز تقتل طالبة الشرقية

باسل الحينى رئيساً "غير تنفيذى" لبنك التعمير والإسكان

"الزراعة" تعلن حجم إنتاج مصر من التمور وكميات التصدير للخارج

لسه جوا القلب أمل.. 3 قصص ملهمة لنساء هزمن الأمية بفضل «حياة كريمة»

هل هناك علاج لمرض حساسية الفول السوداني عند الأطفال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة