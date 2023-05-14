لماذا لا يجمع "قداس واحد" بين البابا تواضروس والبابا فرنسيس؟

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، القداس الالهي احتفالاً بأحد النور في بازيليكا القديس يوحنا اللاتيران بروما، وذلك وفق الطقس القبطي دون مشاركة البابا فرنسيس الأول.

قال الباحث الطقسي شريف برسوم، لـ"الدستور"، إنه بعد سنة 451 وانشقاق الكنائس بعد اختلافها حول طبيعة المسيح، أصبح لكل كنيسة من الكنائس قداساتها التي تعبر عن فكرها العقدي فالكنائس المصرية والهندية والارمينية والحبشية والاريتيرية والسريانية تؤمن بوجود طبيعة واحدة للمسيح بينما الكنائس الاخرى تؤمن بطبيعتين وهو ما يُترجم خلال القداس مما لا يعطي مجالا للمشاركة.

أشار الى أن ذلك لايتعارض مع روح المحبة التي يقدمها البابا تواضروس الثاني خلال زيارته للفاتيكان، فهناك صلوات اخرى وتضرعات روحية عامة يمكن ان يرفعها كل مسيحي لله الواحد.