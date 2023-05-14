الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمد مهنا: الإسلام شُوّه في هذا الزمان من بعض أهله (فيديو)

د. مهنا
د. مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، إن أساس الدين معرفة ومحبة، لافتا إلى أن هذا الدين العبادة فيه معرفة، والمعرفة محبة ويكون الأمر فى النهاية أن الدين محبة.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا الدين الإسلام شُوّه في هذا الزمان من أهله قبل أعدائه والمنكرين، أساسه هى المحبة، وأهله وبعض أهله لم يعرفوه المعرفة الحيقية، وسأظل أقول دائما إن هذه الأمة أصيبت فى مقتل يوم أن غفلت عن التصوف فى حياتها، فبغفلتها عن التصوف غفلت عن حقائق دينها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=WC-HbHThhWo

الدكتور محمد مهنا جامعة الأزهر فضائية الناس التصوف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكترونى

رئيس جامعة بني سويف يستقبل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

محافظ بني سويف يحيل واقعة حريق معرض خاص للنيابة العامة

خلال الموجة 21.. إزالة 1131 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية