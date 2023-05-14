محمد مهنا: الإسلام شُوّه في هذا الزمان من بعض أهله (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، إن أساس الدين معرفة ومحبة، لافتا إلى أن هذا الدين العبادة فيه معرفة، والمعرفة محبة ويكون الأمر فى النهاية أن الدين محبة.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا الدين الإسلام شُوّه في هذا الزمان من أهله قبل أعدائه والمنكرين، أساسه هى المحبة، وأهله وبعض أهله لم يعرفوه المعرفة الحيقية، وسأظل أقول دائما إن هذه الأمة أصيبت فى مقتل يوم أن غفلت عن التصوف فى حياتها، فبغفلتها عن التصوف غفلت عن حقائق دينها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=WC-HbHThhWo