الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الوفاق يقترح تصويتًا خاصًا بالمرأة فى البرلمان

حمدي الفخراني
حمدي الفخراني

قال حمدي الفخراني، رئيس حزب الوفاق، إن نسبة كبيرة من الشعب غير راضية عن أداء البرلمان الحالي، الذي نتج عن القائمة المغلقة المطلقة، وبشأن الكوتة الخاصة بالسيدات أقترح أن يكون هناك تصويت منفصل خاص بالمرأة.

وأكد خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، وكل نظام له عيوب ومميزات وكل دولة تختار ما يتناسب مع دستورها والثقافة السياسية، موضحًا أن الحزب يرى التمسك بالقائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب.

وأشار إلى أن نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب البرلمانية الناشئة، في 6  أو7  أحزاب في البرلمان.

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